Про це повідомляє Еxpress.
Він заявив, що Україна має значні успіхи у контрнаступі на півдні, водночас російська армія вже втратила понад 80 000 вбитими, пораненими, так і не досягнувши жодної зі своїх стратегічних цілей.
“Це матиме довготривалий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність”, – спрогнозував Воллес.
Він наголосив, що РФ продовжує втрачати значну кількість обладнання та персоналу.
РФ не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, зауважив міністр, оскільки зараз триває 194-й день так званої “місячної кампанії”.
Щодо контрнаступу ЗСУ в місті Херсон на півдні України Бен Воллес розповів, що українські сили завдали серйозної шкоди низці річкових переправ з метою обмеження матеріально-технічної підтримки РФ.
“Українська армія веде бойові дії з російськими військами як артилерією, так і наземними операціями.Вони досягають реальних здобутків, але зрозуміло, що, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої ведуться впритул і важкі, і Україна зазнає втрат, пов’язаних з наступальними силами”, – додав міністр.
Очільник оборонного відомства зазначив, що британський уряд працює над додатковим пакетом підтримки України та продовжує надавати військову допомогу українським Збройним Силам, щоб допомогти протистояти незаконному вторгненню росіян.
- Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.
- Також стало відомо, що Велика Британія значно розширить тривалість бойового курсу для українських військових. Навчання продовжать з трьох тижнів до п’яти.
- Раніше уряд Швеції направив до Великої Британії інструкторів для проведення базового військового вишколу українців.
- Україна отримає від Великої Британії шість підводних безпілотників, які шукатимуть російські міни поблизу українського узбережжя.