Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими депутатами, високо оцінив героїчний опір Збройних сил України, натомість вказав на катастрофічні втрати, яких зазнала армія Путіна, і загальну відсутність явного прогресу російських сил у війні.

Про це повідомляє Еxpress.

Він заявив, що Україна має значні успіхи у контрнаступі на півдні, водночас російська армія вже втратила понад 80 000 вбитими, пораненими, так і не досягнувши жодної зі своїх стратегічних цілей.

“Це матиме довготривалий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність”, – спрогнозував Воллес.

Він наголосив, що РФ продовжує втрачати значну кількість обладнання та персоналу.

РФ не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, зауважив міністр, оскільки зараз триває 194-й день так званої “місячної кампанії”.

Щодо контрнаступу ЗСУ в місті Херсон на півдні України Бен Воллес розповів, що українські сили завдали серйозної шкоди низці річкових переправ з метою обмеження матеріально-технічної підтримки РФ.

“Українська армія веде бойові дії з російськими військами як артилерією, так і наземними операціями.Вони досягають реальних здобутків, але зрозуміло, що, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої ведуться впритул і важкі, і Україна зазнає втрат, пов’язаних з наступальними силами”, – додав міністр.

Очільник оборонного відомства зазначив, що британський уряд працює над додатковим пакетом підтримки України та продовжує надавати військову допомогу українським Збройним Силам, щоб допомогти протистояти незаконному вторгненню росіян.