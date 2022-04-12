Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що РФ не має чіткого стратегічного плану щодо подальшого наступу на Україну. Поки вони накопичують техніку на кордоні з Сумською областю.

Таку думку висловила заступниця міністра в етері національного телемарафону.

За її словами, поки однозначно стверджувати буде наступ чи ні зарано. До 24 лютого російське командування мало стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу. Проте вони не реалізувалися, а зараз вони діють та планують ситуативно. Чиновниця зазначила, що в них є плани на кілька днів уперед.

Наразі поведінка президента країни-агресора Володимира Путіна з військовим командуванням непередбачувана, додала Ганна Маляр. Вони діють надто емоційно.

“Є якась загальновійськова концепція, але частина дій російських військ та рішень Путіна зараз виходять за межі військової логіки. Вони ірраціональні, тому однозначно пророкувати щось не можна”, – заявила заступниця міністра.

На думку чиновниці, існує ризик пробиття українського кордону з просуванням углиб території та застосування хімічної зброї. Маляр не коментувала ймовірного застосування “зарину” у Маріуполі.