Таку думку висловила заступниця міністра в етері національного телемарафону.
За її словами, поки однозначно стверджувати буде наступ чи ні зарано. До 24 лютого російське командування мало стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу. Проте вони не реалізувалися, а зараз вони діють та планують ситуативно. Чиновниця зазначила, що в них є плани на кілька днів уперед.
Наразі поведінка президента країни-агресора Володимира Путіна з військовим командуванням непередбачувана, додала Ганна Маляр. Вони діють надто емоційно.
“Є якась загальновійськова концепція, але частина дій російських військ та рішень Путіна зараз виходять за межі військової логіки. Вони ірраціональні, тому однозначно пророкувати щось не можна”, – заявила заступниця міністра.
На думку чиновниці, існує ризик пробиття українського кордону з просуванням углиб території та застосування хімічної зброї. Маляр не коментувала ймовірного застосування “зарину” у Маріуполі.
- Нагадаємо, постраждалі внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі у відносно задовільному стані.
- В НАТО оцінюють, що другий етап війни в Україні “неминучий”, фаза конфлікту, яка буде набагато складнішою та кривавішою, яка відбуватиметься на значно ширшому фронті і що, з військової точки зору, наближатися до класичної війни. Таку думку озвучив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана.
- Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у міністерстві оборони США не можуть підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.
- Раніше лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів деталі щодо застосування росіянами невідомої отруйної речовини у Маріуполі.
- Варто зазначити, що російські війська можуть застосовувати неконвенційну зброю проти військових та цивільного населення, порушуючи усі зобов’язання. Важливо усім пам’ятати основні правила поводження під час можливо хімічного нападу росіян.