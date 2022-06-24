Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не має права вимагати від можливості перевіряти кожне українське судно, що виходить з портів України.

Про це повідомляє CNN.

“За яким правом чи за якою логікою Росія наполягає на інспекції українських суверенних суден, які відправляються з українських портів до інших країн? Це не має сенсу”, — сказав Блінкен журналісту CNN на пресконференції в Німеччині 24 червня.

Блінкен також зауважив, що заяви РФ про необхідність перевірки українських кораблів “створюють потенційний ризик заходу російських кораблів для нападу на Одесу”.

“Тож українці повинні бути впевнені, що, роблячи будь-що для виходу своїх кораблів з порту, Росія не скористається цим і не дозволить зайти російським кораблям для нападу на Одесу” – сказав Блінкен.

Блінкен також висловив підтримку Організації Об’єднаних Націй, яка намагається працювати як з росіянами, так і з українцями, щоб знайти рішення.

“ООН та її генеральний секретар дуже наполегливо працюють для того, щоб досягти певного рішення, яке дозволить створити шлях для українських кораблів з Одеси, а отже, продовольство і зерно. Ми дуже підтримуємо ці зусилля”, – наголосив Блінкен.