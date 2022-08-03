Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
Допити полонених проводили слідчі так званої “МДБ ДНР” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої.
У першу чергу, такі заходи були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.
Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
“Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених”, – заявили в ГУР.
За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.
- Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули та зазнали поранень українські військовополонені, зокрема захисники із полку “Азов”.
- Бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.
- Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд РФ визнав полк “Aзов” “терористичною організацією” та заборонив її діяльність у країні. Після жахливої страти українських військовополонених в Оленівці, РФ шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів.