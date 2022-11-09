Про це пише газета The Economic Times, посилаючись на індійських чиновників та бізнесменів.
Індія відмовляється перейти на іншу валюту для оплати нафти РФ.
Своєю чергою, РФ не бажає переходити на рупію через зростаючий торговий дисбаланс між двома країнами. Індійські нафтопереробники продовжують платити в доларах за нафту, яку вони купують в РФ, заявили керівники та офіційні особи, додавши, що альтернативний механізм оплати в рупіях, розроблений Резервним банком Індії (RBI), не набув популярності.
Раніше РФ просила індійських нафтопереробників платити в євро або дирхамах.
“Якщо ми повинні замінити долар, це має бути рупія. Чому ми повинні зміцнювати євро чи дирхам?”, – пояснив індійський чиновник. Вибір валюти — це те, що може вирішувати тільки уряд.
Будь-яка транзакція в доларах може бути заблокована США, але навіть дирхам не вважають безпечним деякі керівники галузі, які вважають, що Вашингтон знайде способи зробити те саме з валютними транзакціями ОАЕ.
Після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України експорт російської нафти до Індії суттєво збільшився. У жовтні туди транспортували приблизно 900 тисяч барелів палива на добу. Москва влітку безрезультатно намагалася переконати партнерів використати рублі, потім запропонувала замінити долар на євро або дирхам ОАЕ.
Варто зауважити, що за жовтень РФ стала найбільшим постачальником нафти до Індії. У такий спосіб РФ замінила Саудівську Аравію та Ірак, які традиційно були першими щодо імпорту.
- За кілька тижнів до набуття чинності санкцій проти російського експорту нафти відбулося різке зростання обсягів торгівлі танкерами невідомими організаціями, розташованими в таких країнах, як Дубай, Гонконг, Сінгапур і Кіпр.
- Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.
- Порівняно із серпнем, доходи РФ від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США.
- Уряд Індії вирішив розглянути пропозицію країн Заходу, яка стосувалася введення цінових обмежень на закупівлю російської нафти. G7 намагається запровадити механізм обмеження цін до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС.