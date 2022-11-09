Долар залишається основною опорою для оплати російської нафти, оскільки Індія не схильна переходити на євро чи дирхам Об’єднаних Арабських Еміратів, яким Москва віддає перевагу.

Про це пише газета The Economic Times, посилаючись на індійських чиновників та бізнесменів.

Індія відмовляється перейти на іншу валюту для оплати нафти РФ.

Своєю чергою, РФ не бажає переходити на рупію через зростаючий торговий дисбаланс між двома країнами. Індійські нафтопереробники продовжують платити в доларах за нафту, яку вони купують в РФ, заявили керівники та офіційні особи, додавши, що альтернативний механізм оплати в рупіях, розроблений Резервним банком Індії (RBI), не набув популярності.

Раніше РФ просила індійських нафтопереробників платити в євро або дирхамах.

“Якщо ми повинні замінити долар, це має бути рупія. Чому ми повинні зміцнювати євро чи дирхам?”, – пояснив індійський чиновник. Вибір валюти — це те, що може вирішувати тільки уряд.

Будь-яка транзакція в доларах може бути заблокована США, але навіть дирхам не вважають безпечним деякі керівники галузі, які вважають, що Вашингтон знайде способи зробити те саме з валютними транзакціями ОАЕ.

Після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України експорт російської нафти до Індії суттєво збільшився. У жовтні туди транспортували приблизно 900 тисяч барелів палива на добу. Москва влітку безрезультатно намагалася переконати партнерів використати рублі, потім запропонувала замінити долар на євро або дирхам ОАЕ.

Варто зауважити, що за жовтень РФ стала найбільшим постачальником нафти до Індії. У такий спосіб РФ замінила Саудівську Аравію та Ірак, які традиційно були першими щодо імпорту.