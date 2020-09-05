Народний депутат України Микола Княжицький заявив, що Росія не ввела санкції проти нардепів від "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя" через те, що Кремль схвалює політику цих сил.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Росія ввела санкції проти деяких українських політиків. До нього потрапили ті мої колеги, які раніше у парламенті не були. Бо парламентарі минулих скликань давно у цьому списку під “санкціями”. Але цікаво, що раніше Росія вважала усіх українських політиків ворогами. Тому до “чорних списків” потрапляли одночасно Володимир В’ятрович, Ганна Гопко, я був у цьому списку . Але там були і Колесников, і Новінський”, – йдеться в повідомленні.

Княжицький зазначив, що зараз теж санкції ввели проти новообраних депутатів “Європейської Солідарності”, “Батьківщини”, “Голосу” та інших. При цьому жодних санкцій не ввели проти депутатів “Слуг народу” і “Опозиційної платформи – За життя”.

“Зараз теж санкції ввели проти новообраних депутатів “Європейської Солідарності”, “Батьківщини”, “Голосу”, людей з так званої “групи Ахмєтова”. Ввели санкції проти Порошенка. Раніше часто писали про те, що він не під санкціями. Але Порошенко був президентом, став депутатом – ввели. Цікаво інше. Жодних санкцій не ввели окупанти проти депутатів “Слуг народу” і “ОПЗЖ”. Це не “провина”, очевидно цих депутатів. Це прямий показник ставлення Росії до політики цих сил. Депутати “ЄС”, “Батьківщини” і “Голосу” фактично повним складом під санкціями, на відміну від представників інших політичних сил”, – наголосив нардеп.