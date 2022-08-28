Про це повідомляє Reuters.
У Держдепартаменті зазначили, що лише РФ вирішила заблокувати консенсус щодо підсумкового документа Десятої Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Причина рішення — бажання Кремля заблокувати формулювання, що “просто визнавали серйозну радіаційну небезпеку на Запорізькій АЕС в Україні”.
Так, ДНЯЗ залишається наріжним каменем режиму ядерного нерозповсюдження, ядерного роззброєння та мирного використання ядерної енергії.
Раніше у листі до учасників конференції, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, президент РФ Володимир Путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців і таку війну ніколи не можна починати.
Довідка. ДНЯЗ — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року у Вашингтоні, Лондоні та Москві.
- Запорізька атомна електростанція досі у небезпеці, саме тому в Енергодар доставили 25 тисяч таблеток калію йодиту у разі виникнення аварії на атомних реакторах.
- Журналісти визначили геолокацію та підтвердили автентичність нового відео, на якому показано російські військові машини в турбінній залі Запорізької АЕС.
- Це буде порушенням 5-тої статті НАТО: депутат Великої Британії Тобіас Еллвуд прокоментувавситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яку російські окупанти регулярно обстрілюють та, за даними українських розвідників, готують на ній провокації.
- Міжнародна агенція з атомної енергії затвердила склад місії, яка наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС. До групи увійшли голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів.
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.