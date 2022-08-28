У США заявили, що РФ не хоче визнавати серйозний радіаційний ризик на Запорізькій атомній електростанції в Україні, додавши, що це було причиною блокування остаточного проекту угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

У Держдепартаменті зазначили, що лише РФ вирішила заблокувати консенсус щодо підсумкового документа Десятої Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Причина рішення — бажання Кремля заблокувати формулювання, що “просто визнавали серйозну радіаційну небезпеку на Запорізькій АЕС в Україні”.

Так, ДНЯЗ залишається наріжним каменем режиму ядерного нерозповсюдження, ядерного роззброєння та мирного використання ядерної енергії.

Раніше у листі до учасників конференції, присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, президент РФ Володимир Путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців і таку війну ніколи не можна починати.

Довідка. ДНЯЗ — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року у Вашингтоні, Лондоні та Москві.