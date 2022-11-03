На відкритті конференції глав зовнішньополітичних відомств країн G7 у німецькому Мюнстері 3 листопада міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок висловила рішучу підтримку Україні, яка захищається від російської агресії.

Про це повідомляє DW.

Вона наголосила, що президент РФ Володимир Путін намагається шляхом прицільних ударів по цивільній інфраструктурі вморити українців голодом, спрагою та холодом, проте, за її словами, саме цьому партнери по G7 і спробують запобігти всіма наявними засобами.

Бербок нагадала про постачання Німеччини в Україну генераторів, обігрівачів, помп, контейнерів для житла, санітарних установок, наметів та ковдр. Міністерка зазначила, що держави G7 координують допомогу Україні, інші країни приєднуються до них.

“Сімка” не примириться зі стратегією Путіна щодо розвалу України та міжнародної згуртованості”, – запевнила глава німецького МЗС.

Окрім війни в Україні на конференції у Мюнстері обговорюються також відносини Заходу з Китаєм та ситуація в Ірані. Німеччина цього року головує з ротації у G7.

Глави міністерств закордонних справ країн Групи семи (G7) планують обговорити, як найкраще координувати подальшу підтримку України. Міністри порушать питання через атаки росіян по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури.

Стосовно Китаю, ймовірно, порушать питання того, що президент Китаю Сі Цзіньпін зміцнив свою владу на з’їзді Комуністичної партії.

Раніше Анналена Бербок привітала зусилля Казахстану щодо дистанціювання від РФ та твердої позиції щодо війни в Україні.