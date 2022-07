РФ не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно — очільник МЗС Ірану

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

Він наголосив, що Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Водночас очільник іранського МЗС висловив співчуття постраждалим унаслідок ракетного удару по Вінниці.

Варто зауважити, що раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії.

Утім, в іранському МЗС спростували цю заяву та наголосили, що це не відповідає дійсності. Зазначалося, що Іран та Росія співпрацюють у низці сфер, зокрема й у сфері оборони. Однак країна не допомагає жодній зі сторін конфлікту, оскільки вважає, що війну потрібно припинити.

In our call, Iranian FM Hossein Amir Abdollahian expressed condolences to the victims of the Russian strike on Vinnitsya. I emphasized Ukraine’s position: Russia must not get any military aid from anyone. He assured me Russia won’t be able to sell stolen Ukrainian grain to Iran.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 15, 2022