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РФ не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно — очільник МЗС Ірану

Міністри закордонних справ України та Ірану провели телефону розмову, під час якої Хосейн Амір Абдоллахян запевнив, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно.

П’ятниця, 15 липня 2022, 20:57
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Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

Він наголосив, що Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Водночас очільник іранського МЗС висловив співчуття постраждалим унаслідок ракетного удару по Вінниці.

Варто зауважити, що раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії.

Утім, в іранському МЗС спростували цю заяву та наголосили, що це не відповідає дійсності. Зазначалося, що Іран та Росія співпрацюють у низці сфер, зокрема й у сфері оборони. Однак країна не допомагає жодній зі сторін конфлікту, оскільки вважає, що війну потрібно припинити.

“У нашій телефонній розмові глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахян висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно”, — написав Кулеба.

Теги: війна, Дмитро Кулеба, Іран, російська агресія, російсько-українська війна, українське зерно

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