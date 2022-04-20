Згідно з перехопленими розмовами, опублікованими Службою безпеки України, ЗСУ завдали таких втрат російським військовим, що вони не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відомо, що командування армії РФ відправляє строковиків на передову.

“Строковиків тут показово забирали. Але деяких залишили. Одного строковика “кидали”. Він двічі на передовій був, в жорсткі ситуації потрапляв. Його там аж трусило, але все одно залишили”, — заявив російський окупант у розмові з матір’ю.

Водночас матір скаржиться на роботу прокуратури своєї країни, стверджуючи, що вона “гнила”.

“Мабуть, російським батькам особливо “непонятно”, як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що їх там нема”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Також Російська Федерація продовжує примусово мобілізувати жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Чоловіків відправляють на передову російсько-української війни, але, щоб вони не втекли, їх транспортують у закритих залізничних вагонах.