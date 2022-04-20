Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Відомо, що командування армії РФ відправляє строковиків на передову.
“Строковиків тут показово забирали. Але деяких залишили. Одного строковика “кидали”. Він двічі на передовій був, в жорсткі ситуації потрапляв. Його там аж трусило, але все одно залишили”, — заявив російський окупант у розмові з матір’ю.
Водночас матір скаржиться на роботу прокуратури своєї країни, стверджуючи, що вона “гнила”.
“Мабуть, російським батькам особливо “непонятно”, як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що їх там нема”, — йдеться у повідомленні СБУ.
Також Російська Федерація продовжує примусово мобілізувати жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Чоловіків відправляють на передову російсько-української війни, але, щоб вони не втекли, їх транспортують у закритих залізничних вагонах.
- Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Раніше Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку та вражень від війни.
- Інший російський окупант під час телефонної розмови з дружиною обговорював зґвалтування українських дівчаток. Вона зі сміхом закликала його ґвалтувати ще більше жінок. Журналісти “Радіо Свобода” Валерія Єгошина та Марк Кротов ідентифікували російського окупанта та його дружину.