Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що РФ не зможе підтримувати свій військовий потенціал через жорсткі санкції Заходу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Західні країни наклали на РФ значний перелік санкцій з моменту її вторгнення в Україну, тому Шольц стверджує, що “дуже ефективні, дуже далекосяжні” заборони загальмують російську економіку “на десятиліття”.

“Росія не зможе брати участі у світовому прогресі, в економічному і технічному прогресі. Це стає все зрозумілішим із кожним днем, і це істотна шкода”, – зазначив канцлер під час свого візиту до країн Балтії.

Шольц додав, що навіть якщо РФ зловживає імпортом цивільних товарів у військових цілях, Москва також не зможе у такий спосіб зберегти свій військовий потенціал через санкції.

Під час свого першого візиту до країни НАТО, яка межує з РФ, канцлер також приєднався до лідерів Естонії та Латвії, які пообіцяли посилити східний фланг НАТО, пообіцявши натомість посилити військову підтримку Німеччини Литві.