Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Західні країни наклали на РФ значний перелік санкцій з моменту її вторгнення в Україну, тому Шольц стверджує, що “дуже ефективні, дуже далекосяжні” заборони загальмують російську економіку “на десятиліття”.
“Росія не зможе брати участі у світовому прогресі, в економічному і технічному прогресі. Це стає все зрозумілішим із кожним днем, і це істотна шкода”, – зазначив канцлер під час свого візиту до країн Балтії.
Шольц додав, що навіть якщо РФ зловживає імпортом цивільних товарів у військових цілях, Москва також не зможе у такий спосіб зберегти свій військовий потенціал через санкції.
Під час свого першого візиту до країни НАТО, яка межує з РФ, канцлер також приєднався до лідерів Естонії та Латвії, які пообіцяли посилити східний фланг НАТО, пообіцявши натомість посилити військову підтримку Німеччини Литві.
“Як союзники в НАТО, ми віддані один одному і захищатимемо кожен дюйм території НАТО у разі нападу”, – наголосив Шольц, виступаючи разом із президентом Литви Гітанасом Науседою, прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас та прем’єр-міністром Латвії Артурсом Крісьянісом Каріньсом.
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