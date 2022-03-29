Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Їхні переговори відбулися в стамбульському палаці після найбільшого нападу на європейську націю з часів Другої світової війни. Російське вторгнення було зупинено на більшості фронтів через жорсткий опір українських військ, які відбили територію, навіть коли цивільні жителі перебували у пастці в обложених містах.
“З метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальших переговорів та досягнення кінцевої мети узгодження та підписання угоди прийнято рішення радикально, з великим відривом, скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямках”, – зазначив журналістам заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.
Водночас він не згадав про інші райони, де відбулися важкі бої, зокрема навколо Маріуполя на південному сході, Сум і Харкова на сході та Херсона і Миколаєва на півдні.
Деякі аналітики відзначають, що обіцянка РФ скоротити бойові дії в основному охоплювала райони, де вона втрачала позиції.
Своєю чергою, американський високопосадовець на умовах анонімності також висловив скептицизм, заявивши, що слід очікувати подальших великих наступів РФ в інших місцях України.
“Ми вважаємо, що будь-яке переміщення російських військ з Києва – це передислокація, а не відхід. Вони перемикають швидкість і, ймовірно, тому, що вони провалили свій початковий наступ”, – наголосив посадовець.
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