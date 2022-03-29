29 березня РФ пообіцяла скоротити військові операції навколо столиці України та на півночі, тоді як Київ запропонував прийняти нейтральний статус, що було першими ознаками прогресу перемовин. Водночас американські високопосадовці не вірять у заяви РФ та попереджають про ймовірну ескалацію.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Їхні переговори відбулися в стамбульському палаці після найбільшого нападу на європейську націю з часів Другої світової війни. Російське вторгнення було зупинено на більшості фронтів через жорсткий опір українських військ, які відбили територію, навіть коли цивільні жителі перебували у пастці в обложених містах.

“З метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальших переговорів та досягнення кінцевої мети узгодження та підписання угоди прийнято рішення радикально, з великим відривом, скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямках”, – зазначив журналістам заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Водночас він не згадав про інші райони, де відбулися важкі бої, зокрема навколо Маріуполя на південному сході, Сум і Харкова на сході та Херсона і Миколаєва на півдні.

Деякі аналітики відзначають, що обіцянка РФ скоротити бойові дії в основному охоплювала райони, де вона втрачала позиції.

Своєю чергою, американський високопосадовець на умовах анонімності також висловив скептицизм, заявивши, що слід очікувати подальших великих наступів РФ в інших місцях України.