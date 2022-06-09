Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Усіх трьох завербовано через приватну військову компанію “Євро Поліс” (м. Краснодар РФ) за трудовими контрактами.
“И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)” – розповів російський військовий.
Інший зазначив, що по приїзду на Луганщину їм сказали: “назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же”.
Фактично вони стали “гарматним м’ясом” у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім зрештою накрила власна артилерія.
Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали передадуть до суду.
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