Військовополонені з РФ, котрих схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони планували працювати охоронцями та техніками на нафтових вежах, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Усіх трьох завербовано через приватну військову компанію “Євро Поліс” (м. Краснодар РФ) за трудовими контрактами.

“И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)” – розповів російський військовий.

Інший зазначив, що по приїзду на Луганщину їм сказали: “назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же”.

Фактично вони стали “гарматним м’ясом” у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім зрештою накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали передадуть до суду.