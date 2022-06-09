Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Усіх трьох завербовано через приватну військову компанію “Євро Поліс” (м. Краснодар РФ) за трудовими контрактами.

“И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)” – розповів російський військовий.

Інший зазначив, що по приїзду на Луганщину їм сказали: “назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же”.

Фактично вони стали “гарматним м’ясом” у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім зрештою накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали передадуть до суду.