Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежив доступ до сайту німецької газети Die Welt. Генпрокуратура ухвалила відповідне рішення 9 липня.

За даними організації “Роскомсвобода”, сайт видання заблокували з усіма доменами та піддоменами.

Державне агентство ТАРС пише, що доступ до сайту www.welt.de обмежили “відповідно до регламенту блокування сайтів, які містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях”.

У цьому виданні раніше стажувалася російська пропагандистка, колишня редакторка російського “Первого канала” Марина Овсяннікова. Після звільнення, попри свої попередні заяви, вона сказала, що пропагандистський канал “відвертими фейками не займається”, а також наголосила, що сама виконувала лише “технічну роботу”.