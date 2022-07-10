Про це інформує російське видання Meduza.
Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежив доступ до сайту німецької газети Die Welt. Генпрокуратура ухвалила відповідне рішення 9 липня.
За даними організації “Роскомсвобода”, сайт видання заблокували з усіма доменами та піддоменами.
Державне агентство ТАРС пише, що доступ до сайту www.welt.de обмежили “відповідно до регламенту блокування сайтів, які містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях”.
У цьому виданні раніше стажувалася російська пропагандистка, колишня редакторка російського “Первого канала” Марина Овсяннікова. Після звільнення, попри свої попередні заяви, вона сказала, що пропагандистський канал “відвертими фейками не займається”, а також наголосила, що сама виконувала лише “технічну роботу”.
- Нагадаємо, федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд, мовою оригіналу – “Роскомнадзор”) вимагає від інтернет-видання “Букви” видалити новини за весь час існування видання, в яких йшлося про марші УПА. Зокрема, видалити вимагають новини, які були лише українською мовою. Раніше вимоги Роскомнадзору стосувалися лише контенту російською мовою (Росія вважає себе монополістом російської мови).