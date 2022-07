Про це повідомляють #Букви.

22 липня у Стамбулі було підписано так звану зернову угоду, яка передбачає деблокаду трьох одеських портів задля вивозу зерна.

Угоду підписали Україна, Росія, Туреччина та ООН. Варто зауважити, що Україна та РФ підписували окремі один від одного угоди.

Угода передбачає, що під керівництвом ООН створять Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Турецької Республіки, України, Організації Об’єднаних Націй та Російської Федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден та які братимуть участь у транспортуванні зерна, харчових продуктів з українських портів.

Згідно з угодою, протягом 120-ти днів українське зерно експортуватимуть на світовий ринок з трьох одеських портів: “Одеса”, “Південний” та “Чорноморськ”.

Текст угоди на своїй сторінці у Facebook опублікував заступник голови Офісу президента України Андрій Сібіга.

Один із пунктів угоди передбачає заборону на атаку портів, з яких відбуватиметься експорт зерна.

“The Parties will not undertake any attacks against merchant vessels and other civilian vessels and port facilities engaged in this Initiative”, пункт, який у перекладі означає – “Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна та інші цивільні судна та портові споруди, залучені до цієї Ініціативи”.

Однак вже наступного дня, 23 липня, російські окупанти випустили по Одеському морському торговому порту 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві із них було збито силами ППО, однак дві інші ракети влучили в інфраструктурні об’єкти порту.

Тобто, Росія порушила підписаний власноруч договір вже через добу після того, як пообіцяла не атакувати визначені порти.

Зауважимо, що на обстріл одеського порту вже зреагували в українському МЗС. Зокрема речник відомства Олег Ніколенко назвав цей обстріл – плювком президента РФ Володимира Путіна в обличчя Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

“Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи”, – написав Ніколенко.

У коментарі “Суспільному” Міністерство аграрної політики повідомило, що у порту, в який поцілили російські окупанти, знаходилось зерно. Його у найближчі два дні повинні були експортувати.

Підтвердив цю інформацію і речник сил ППО Юрій Ігнат. За його словами, російські ракети влучили у те місце, де зберігалось зерно.