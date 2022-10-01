Розвідники Великої Британії прокоментували ракетний удар по гуманітарній колоні у Запоріжжі. У Сполученому Королівстві зауважили, що для удару РФ використала ракету, непризначену для неземних атак і це може свідчити про вагому недостачу у росіян боєзапасів.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа ракета поцілила у гуманітарну колону з цивільними, які намагались виїхати на тимчасово окуповану частину області.

Внаслідок удару загинуло 30 осіб, серед них двоє дітей, та ще 88 отримали поранення.

У розвідці Великої Британії наголосили, що для удару росіяни, ймовірно, використали ракету протиповітряної оборони великої дальності.

“Російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для збивання сучасних літаків і наближених ракет, а не для використання проти наземних цілей. Його використання для наземної атаки майже напевно було зумовлене загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності”, – наголосили розвідники.

Вони додали, що через декілька годин після ракетної атаки по Запоріжжю, президент РФ Володимир Путні підписав угоду про анексію низки українських областей, зокрема й Запорізької.

“Росія витрачає стратегічно цінні військові активи, намагаючись отримати тактичну перевагу, і в цьому процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер вважає своїми громадянами”, – резюмували британські розвідники.