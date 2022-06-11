За даними британської розвідки, Росія з квітня обстрілює Україну радянськими протикорабельними ракетами Х-22, які у наземному користуванні є неточними і можуть призвести до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

Зазначається, що з квітня російські бомбардувальники, ймовірно, запустили по території України десятки важки протикорабельних ракет Х-22, епохи 1960-тих років.

Росіяни використовували 5,5-тонні ракети Х-22 для знищення наземних цілей. Однак ці ракети були створені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

Якщо Х-22 використовувати для неземного обстрілу зі звичайною боєголовкою, то вони стають дуже неточними, що може призвести до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.

“Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем зброї, тому що їй не вистачає більш точних сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує свою тактичну авіацію від завдання ударів по більшій частині країни”, – зауважили у розвідці Великої Британії.

Окрім цього британська розвідка повідомила про ситуацію у Сєвєродонецьку.

Зазначається, що станом на 10 червня російські окупанти не змогли просунутись на південну частину міста. Тривають вуличні бої і обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв.

“Росія масово веде обстріли з артилерії та повітряних засобів, намагаючись знищити українську оборону”, – йдеться у повідомленні британської розвідки.