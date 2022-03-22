Через повномасштабне вторгнення в Україну та завдяки потужним санкціям світової спільноти російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

За підрахунками фахівців агентства прогнозується падіння економіки РФ на 8%. Для порівняння – дефолт 1998 року призвів до падіння ВВП на 5,4%. Fitch також прогнозує прискорення інфляції в Росії до 18% у поточному році з подальшим зниженням до 15% до кінця 2023 року.

Загалом агенція знизила прогноз зростання глобальної економіки у 2022 році до 3,5% з раніше очікуваних 4,2%.

“Перспективи зростання світового ВВП значно погіршилися, оскільки інфляційні проблеми посилюються, а вторгнення РФ до України загрожує глобальному постачанню енергоресурсів”, – наголосили спеціалісти.