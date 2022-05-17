Кремль аргументував рішення тим, що Рада “останнім часом все більше деградує”. Вони наголосили, що держави НАТО та ЄС у складі організації “відмовилися від рівноправного діалогу”. Москва наголосила, що структуру на Балтиці “послідовно перетворюють в інструмент антиросійської політики”, звинувативши інших учасників в політизуванні діяльність.

“Наші колишні партнери прагнули політизувати діяльність Ради, просуваючи в її рамках власні ідеологізовані установки. Ми, своєю чергою, направляли співпрацю в практичне річище, ставлячи на перше місце завдання сталого соціально-економічного розвитку Балтійського регіону. На жаль, в результаті взяла гору деструктивна логіка наших контрагентів”, – йдеться в повідомленні.

За даними офіційного сайту уряду Норвегії, 11 членів Ради держав Балтійського моря оголосили, що більше не вважають можливою співпраці з Росією ще 3 березня. Після цього РФ перебувала поза спілкуванням всередині організації через численні порушення норм міжнародного права. Розірвали стосунки також з Білоруссю, яка мала статус країни-спостерігача.