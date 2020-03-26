Росія направила в Італію допомогу для боротьби з коронавірусом, а також військових медиків. Операцією керує міністерство оборони РФ.

Про це пише італійське видання La Stampa з посиланням на високопоставлені джерела.

“80% російської допомоги Італії – є абсолютно, або майже не придатною й не може бути використана. Коротше кажучи, це трохи більше, ніж співчуття”, – йдеться у матеріалі.

Уточнюється, що Росія відправила в Італію бактеріологічні засоби для дезінфекції приміщень, профілактики, а також обладнання.

Таким чином, пише La Stampa, Росія керувалася політичними та дипломатичними цілями.

Крім того, з Москви до Італії прибули військові лікарі, які брали участь в спецопераціях в Африці, а їх прибуття це сфера відповідальності міністерства оборони РФ, а не міністерства охорони здоров’я. Відомо, що військові медики мають звання генералів, полковників, майорів, підполковників.

“Сергій Кікоть, старший генерал, голова місії, є експертом щодо “сибірки”. Полковник Геннадій Єрьомін є експертом з бактеріологічної війні із свинним грипом. Полковник В’ячеслав Куліш є експертом в розробці засобів захисту від біологічних вірусів, він працював в програмах проти лихоманки Ебола та чуми. Вчора ця група виїхала з Риму в напрямку Бергамо”, – повідомляє видання.