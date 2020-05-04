Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відзначимо, в понеділок ВМС США заявили, що чотири кораблі ВМС США і корабель Королівського флоту увійшли в Баренцове море для проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі в “складних умовах навколишнього середовища над Північним полярним колом”.

Кораблі ВМС США не експлуатувалися в Баренцевому регіоні з середини 1980-х років, при цьому міністерство оборони Росії було повідомлено 1 травня “метою запобігання неправильних уявлень, зменшення ризику і запобігання ненавмисної ескалації”.