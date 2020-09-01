Протягом минулого тижня Росія постачила на окуповані території Донецької та Луганської областей близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

Так, за інформацією ГУР, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами.

Крім того, для комплектування підрозділів противника з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями (снайпери, розвідники, зв’язківці).