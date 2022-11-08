Російський військовий літак таємно перевіз готівку і три моделі боєприпасів — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger - в аеропорт Тегерана в серпні.

Про це пише Sky News, посилаючись на своє джерело у службі безпеки.

За даними джерела, зброя була частиною партії військової техніки Великої Британії та США, призначеної для українських військових, яка “потрапила в руки Росії”.

Це може надати Корпусу вартових Ісламської революції можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх.

“Вони, ймовірно, будуть перероблені та використані в майбутніх війнах”, – пояснило джерело.

Зі свого боку, Іран поставив РФ понад 160 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

За останні кілька днів між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники вартістю 200 мільйонів євро.

“Це означає, що найближчим часом буде ще одна велика поставка БПЛА з Ірану”, – зазначило джерело.

Старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк зауважив, що іранські безпілотники стали важливою частиною військових зусиль РФ. Оскільки без них російська ударна кампанія по енергетичній інфраструктурі була б значно менш ефективна.

За наявними відомостями, потенційно ще серйознішою загрозою є те, що іранський уряд погодився передати РФ більші і досконаліші балістичні ракети.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії, заявив, що якщо ці повідомлення підтвердяться, “це створить справді реальну загрозу”.

Іран відкинув звинувачення в ракетах як “цілком неправдиві”, хоча нарешті визнав, що постачав Москві “обмежену кількість безпілотників”. Хоссейн Амірабдоллахян, міністр закордонних справ, заявив, що це сталося до того, а не після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Натомість Україна, США, Велика Британія та Франція відкидають виправдання Ірану.

Пропонуючи докази передбачуваної угоди з безпілотниками 20 серпня, джерело в службі безпеки поділилося зі Sky News супутниковими знімками, на яких, за їхніми словами, було видно два російські військово-транспортні літаки в аеропорту Тегерана.

Джерело повідомило, що один із літаків Іл-76, як вважають, перевозив 140 мільйонів євро і захоплену західну зброю.

Окрім цього, розвідці відомо про принаймні п’ять російських літаків, які транспортували безпілотники з Ірану з 20 серпня в межах угоди.

Агентство Reuters 18 жовтня повідомило, що Іран може поставити РФ ракети класу “земля-земля”. Насер Канані, речник міністерства закордонних справ Ірану, спростував ці звинувачення, заявивши, що Іран “завжди виступав проти продовження війни (в Україні – ред.)”.

Окрім цього, джерела, знайомі з американською розвідкою, повідомили CNN, що Іран направив військових інструкторів до Криму для навчання та консультування російських військових щодо використання виготовлених в Ірані БПЛА, які РФ використовує, щоб атакувати міста по всій Україні.

Іран і РФ неодноразово заперечували причетність Ісламської Республіки до війни в Україні, але аналітики стверджують, що новини про іранські безпілотники Тегеран не обов’язково сприймає як “погану рекламу”.

Хоча використання РФ іранської зброї може більше говорити про її відчай у війні, ніж про військову доблесть Ірану, експерти кажуть, що повідомлення ЗМІ про безпілотники-вбивці Ірану зміцнюють імідж Тегерану, оскільки він намагається показати світові, що його зброя може конкурувати у міжнародному конфлікті.

3 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив будь-яку співпрацю Ірану з РФ щодо постачання зброї для війни Москви проти України.

Вже 4 листопада реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.

Згодом внутрішній розкол щодо постачання дронів-камікадзе до РФ для використання в Україні відкрився в Ірані. Відомий консервативний священник і редактор газети Jomhouri Eslami Масіх Мохаджері заявив, що росіяни є явними агресорами у війні, і постачання необхідно припинити.