Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як сповіщалося, в червні в Криму кілька днів поспіль йшли зливи. В деяких містах, як Ялта та Керч, ситуація була критичною. Повідомлялося про затоплення близько 350 будинків та евакуацію майже 1,4 тисячі осіб. Спостерігалися перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.

За інформацією Денісової, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки — під приводом ліквідації наслідків повеней.

Крім цього, постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта. У Феодосія окупант розпочав будівництво нового полкового військового містечка для ще 300 військовослужбовців.

Омбудсмен наголосила, що стягування військ РФ до Криму суперечить нормам міжнародного гуманітарного права зокрема, резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29.

Вона закликала міжнародних партнерів України посилити взаємодію, аби змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства.