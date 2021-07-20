Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Як сповіщалося, в червні в Криму кілька днів поспіль йшли зливи. В деяких містах, як Ялта та Керч, ситуація була критичною. Повідомлялося про затоплення близько 350 будинків та евакуацію майже 1,4 тисячі осіб. Спостерігалися перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.
За інформацією Денісової, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки — під приводом ліквідації наслідків повеней.
Крім цього, постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта. У Феодосія окупант розпочав будівництво нового полкового військового містечка для ще 300 військовослужбовців.
Омбудсмен наголосила, що стягування військ РФ до Криму суперечить нормам міжнародного гуманітарного права зокрема, резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29.
Вона закликала міжнародних партнерів України посилити взаємодію, аби змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства.
- 6 липня Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, що засуджує не припинювану окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, а також військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.