Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.
За його словами, російські армійці зараз докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.
Андрій Черняк пояснив, що у цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Також він зауважив, що Росія не змогла реалізувати жодних планів в Україні.
“Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території”, – наголосив представник розвідки.
Крім того, він додав, що російські загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди – як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
“Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії”, – підсумував Андрій Черняк.
Раніше у розвідці повідомляли, що у Кремлі не планують завершувати російсько-українську війну. Російські військові будуть намагатися проводити нові наступи на фронті.
За словами представника розвідки Андрія Черняка, росіяни будуть намагатися проводити наступальні дії протягом 2023 року.
“На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові”, – йдеться у повідомленні.
Розглядаються варіанти того, що російські військові намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. На його думку, ЗС РФ не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
У ГУР МО оцінили, що протягом наступних 4-5 місяців армія Росії може втратити ще до 70 тисяч людей.
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