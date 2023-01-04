Російські армійці перекидають нові військові підрозділи на північ тимчасово окупованого Криму, зокрема для того, щоб зберегти сухопутний коридор до окупованого українського півострова.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

За його словами, російські армійці зараз докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

Андрій Черняк пояснив, що у цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Також він зауважив, що Росія не змогла реалізувати жодних планів в Україні.

“Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території”, – наголосив представник розвідки.

Крім того, він додав, що російські загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди – як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

“Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії”, – підсумував Андрій Черняк.

Раніше у розвідці повідомляли, що у Кремлі не планують завершувати російсько-українську війну. Російські військові будуть намагатися проводити нові наступи на фронті.

За словами представника розвідки Андрія Черняка, росіяни будуть намагатися проводити наступальні дії протягом 2023 року.

“На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові”, – йдеться у повідомленні.

Розглядаються варіанти того, що російські військові намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. На його думку, ЗС РФ не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

У ГУР МО оцінили, що протягом наступних 4-5 місяців армія Росії може втратити ще до 70 тисяч людей.