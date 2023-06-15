Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Для перегрупування та доукомплектації так званого “Добровольчого корпусу” засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Польгуєв.
Комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа “спецконтингенту”, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях та перекинути у зону бойових дій.
Для членів спецкомісії Польгуєва на тимчасово окупованих територіях України передбачено посилену охорону, а за дисципліною серед в’язнів-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.
У ГУР зазначили, що, за наказом Путіна, штурмові роти “Z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.
На практиці ж окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим “спецконтингентом”, показали вкрай низьку боєздатність.
Серед в’язнів-окупантів вирує алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати.
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