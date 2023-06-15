Військове керівництво Росії перекидає решту в’язнів із так званих штурмових рот “Z” до так званого “Добровольчого корпусу”.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Для перегрупування та доукомплектації так званого “Добровольчого корпусу” засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Польгуєв.

Комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа “спецконтингенту”, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях та перекинути у зону бойових дій.

Для членів спецкомісії Польгуєва на тимчасово окупованих територіях України передбачено посилену охорону, а за дисципліною серед в’язнів-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.

У ГУР зазначили, що, за наказом Путіна, штурмові роти “Z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

На практиці ж окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим “спецконтингентом”, показали вкрай низьку боєздатність.

Серед в’язнів-окупантів вирує алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати.