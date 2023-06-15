Військове керівництво Росії перекидає залишки в’язнів із так званих штурмових рот “Z” до так званого “Добровольчого корпусу”.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Для перегрупування та доукомплектації так званого “добровольчого корпусу” засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Польгуєв.

Комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа “спецконтингенту”, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

Для членів спецкомісії Польгуєва на тимчасово окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед в’язнів-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.

У ГУР зазначили, що за наказом Путіна, штурмові роти “Z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим “спецконтингентом”, показали вкрай низьку боєздатність.

Серед в’язнів-окупантів вирує алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати.