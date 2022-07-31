У тимчасово окупований Крим після відновлення перекинули батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ РФ, її планують відправити на південь України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі виданню “Радіо Свобода”.

За його даними, літаками у Крим доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

“Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза”, – заявив Скібіцький.

Він зауважив, що воєнна розвідка постійно моніторить усе, що пов’язано з повітряним простором тимчасово окупованих територій, півострова Криму, Чорного моря, оскільки це небезпека для нас. Перша загроза – використання тактичної армійської авіації. Скібіцький наголосив, що на Кримський півострів постійно перевозять вантажі військового призначення.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що росіяни стягують техніку до Херсонської області. Серед неї є інженерна техніка, яка потрібна для ремонту зруйнованих конструкцій.