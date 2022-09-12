Про це повідомляє DW.
Зокрема ан-Нашиф зазначила, що в РФ переслідування, обмежувальні заходи та репресії проти осіб, які виражають незгоду з війною в Україні, підривають конституційно гарантовані основні свободи, включаючи право на свободу слова, зборів та об’єднань. Вона також зауважила, що російська влада порушує право на вільний доступ до інформації, чинячи тиск на журналістів, запроваджуючи цензуру та блокуючи доступ до інтернету.
РФ виключили з Ради ООН з прав людини після початку збройного вторгнення в Україну 24 лютого. Ціла низка правозахисних організацій закликала Раду ухвалити резолюцію з вимогою створити незалежний орган з розслідування передбачуваних порушень прав людини в РФ.
З початку вторгнення в Україну, в РФ затримано вже понад 16 тисяч учасників антивоєнних протестів, складено понад три тисячі протоколів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, порушено понад сто кримінальних справ за статтею про “фейки” проти російської армії.
Під арештом опинилися десятки людей, зокрема таків ідомі політики, як Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. Окрім цього, заблоковано тисячі сайтів.
- Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що війна в Україні, яку розв’язала РФ, відбувається за ідеї та людей. Він вважає, що протистояння за ідеї РФ вже програла.
- Збройні сили України мають самостійно визначати, як звільняти окуповані РФ території до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Таку думку висловив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
- З 24 лютого, станом на 12 вересня Збройні сили України ліквідували 52 950 одиниць живої сили ворога. Протягом останньої доби українські захисники знищили 300 окупантів.