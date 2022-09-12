12 вересня на відкритті в Женеві засідання Ради ГО з прав людини виконувачка обов'язків верховного комісара ООН з прав людини Нада ан-Нашиф заявила, що влада РФ переслідує і залякує противників війни з Україною і вживає подальших заходів щодо обмеження свободи слова і зборів.

Про це повідомляє DW.

Зокрема ан-Нашиф зазначила, що в РФ переслідування, обмежувальні заходи та репресії проти осіб, які виражають незгоду з війною в Україні, підривають конституційно гарантовані основні свободи, включаючи право на свободу слова, зборів та об’єднань. Вона також зауважила, що російська влада порушує право на вільний доступ до інформації, чинячи тиск на журналістів, запроваджуючи цензуру та блокуючи доступ до інтернету.

РФ виключили з Ради ООН з прав людини після початку збройного вторгнення в Україну 24 лютого. Ціла низка правозахисних організацій закликала Раду ухвалити резолюцію з вимогою створити незалежний орган з розслідування передбачуваних порушень прав людини в РФ.

З початку вторгнення в Україну, в РФ затримано вже понад 16 тисяч учасників антивоєнних протестів, складено понад три тисячі протоколів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, порушено понад сто кримінальних справ за статтею про “фейки” проти російської армії.

Під арештом опинилися десятки людей, зокрема таків ідомі політики, як Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. Окрім цього, заблоковано тисячі сайтів.