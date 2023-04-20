Керівництво РФ планує перевести тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на своє ядерне паливо на тлі посилення антиросійських санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення держави на територію України.

Про це інформує російське пропагандистське видання “Інтерфакс”.

Як пояснив радник глави концерну “Росенергоатом” Ренат Карчаа, запасів американського ядерного палива виробництва Westinghouse на Запорізькій АЕС вистачить щонайменше на чотири роки.

“Теоретично нинішніх запасів американського палива залишилося приблизно на чотири роки. Проте його заміна на російське буде розпочата набагато раніше”, – підкреслив він.

Також Карчаа наголосив, що Росія не потребує ні американського палива, ні їхніх технологій. “Ми маємо власні і вважаємо, до речі, не тільки ми, що вони найкращі у світі”, – сказав Карчаа, коментуючи заборону США стосовно використання американських технологій на ЗАЕС.

Нагадаємо, що 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими посадовцями в Калінінграді, аби обговорити ситуацію щодо гарантування ядерної безпеки на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції.

Додамо, що у жовтні 2022 року українські захисники намагались деокупувати Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, яку війська РФ захопили ще у березі 2022 року. Однак українська операція не завершилася успіхом, і причиною цьому став щільний обстріл з боку росіян, які намагались всіма силами утримати ЗАЕС.