Про це повідомляє CNN.

В міністерстві оборони країни-окупанта підтвердили, що 26 березня було нанесено ракетні удари по об’єктах у Львові та Київській області. В МО Росії заявляють, що з атакованих об’єктів відбувалося постачання припасів українським військовим. Удару було завдано “високоточними ракетами великої дальності “, які було запущено з літаків, заявляють у МО РФ. Також у міністерстві оборони Росії підтвердили факт удару по Львову, метою якого, за словами речника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова, було виведення з ладу радіоремонтного заводу, на якому “проводилися роботи з осучаснення українського озброєння”.

Українська влада підтвердила факт удару по нафтобазі біля Львова. У ДСНС повідомили, що займання сталося в місці зберігання палива. Пожежникам знадобилося 14 годин для ліквідації пожежі. Її загасили о 6:49 ранку 27 березня.