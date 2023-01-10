Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

За його словами, Російська Федерація, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

“Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди”, – розповів Андрій Черняк.

Також він додав, що наразі не можна розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України.

Крім того, Андрій Черняк наголосив, що мобілізація, яку, за даними ГУР МО України, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Зазначимо, що раніше в українській розвідці повідомили, що 15 січня в Російській Федерацій можуть оголосити мобілізацію. Відтак, до Збройних сил Російської Федерації буде мобілізовано до пів мільйона росіян.

Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург. Андрій Чернік зазначив, що ймовірно, до Збройних сил Росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.