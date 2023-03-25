25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що його держава буцімто планує будівництво ядерного сховища в Білорусі.

Про це він сказав у етері російського пропагандистського телебачення, передає підконтрольна Кремлю агенція “РИА Новости”.

Зазначається, що нібито, не порушуючи договір між РФ та Сполученими Штатами про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (Договір СНО-3), у Білорусі росіяни розмістять тактичну ядерну зброю.

Будівництво сховища для неї має бути завершено 1 липня. За словами Путіна, “у цьому немає нічого незвичайного”, адже “США розміщують ядерну зброю в країнах НАТО давно”.

Російський президент сказав, приводом для цього стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

“Що стосується наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком, приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше пов’язано з ядерними технологіями”, — сказав диктатор.

Зауважимо, що ще в червні 2022 року Путін заявляв, що РФ передасть Білорусі оперативні тактичні ракетні комплекси “Іскандер”, які можуть запускати ракети з ядерною бойовою частиною. Згодом у грудні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що ці ОТРК вже знаходяться на бойовому чергуванні.