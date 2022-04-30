На Херсонщині призначена армією РФ "влада" Каховки та Нової Каховки планує влаштувати масштабне святкування 9 травня.

Про це повідомляє пресслужба Каховської міської територіальної громади.

За словами так званого “керівника” міста Павла Філіпчука, серед запланованих заходів – парад “безсмертного полку”, мітинг “на честь ветеранів-каховчан”, солдатська каша та алкоголь. Після чого у Новій Каховці планують провести концерт.

Також до організації свого свята окупаційна влада примусила долучитися і каховський музей, який має надати відповідні експонати та документи.

“Теперішні нацисти (російська армія – ред.) планують танці з бубнами з приводу розгрому своїх соплемінників – німецьких нацистів”, – зауважили у законній територіальній громаді Каховки.