Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформації безпеки.
За даними урядової організації, Росія планує завершити свою “спецоперацію з денацифікації” в Україні фейковим судом над бійцями українського полку “Азов”. Більше того, ватажок невизнаної “ДНР” Денис Пушилін заявив, що українських захисників очікує “міжнародний трибунал”.
“Так звані “Л/ДНР” на даний час визнали лише Росія і такі ж ніким не визнані Південна Осетія та Абхазія. Що Пушилін називає “міжнародним трибуналом”, не зрозуміло навіть самій Росії”, – зауважили в організації.
Водночас підготовка до суду над “азовцями” триває, і окупанти можуть використати у ролі “свідків та жертв” українців, яких насильно вивезли до Росії.
“Зараз у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде “свідчити” і “зізнаватись”. Не важко уявити, за яких обставин ці “свідчення” з’являтимуться”. – наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Нагадаємо, українець Владислав Дутчак із позивним “Доцент”, якого евакуювали разом з іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста РФ.
- Також захисник “Азовсталі” Дмитро (Орест) Козацький, який потрапив у російський полон, вийшов на зв’язок зі своєю родиною. За словами його сестри Дар’ї Юрченко, брат виснажений, проте живий.
- Раніше верховний суд РФ відклав розгляд справи щодо полку “Азов”. Засідання стосовно визнання українських захисників “терористичною організацією” перенесли на 29 червня.
- Також відомо, що матері, дружини та сестри оборонців тимчасово окупованого Маріуполя заснували організацію із захисту прав військовополонених. У такий спосіб рідні українських бійців хочуть пришвидшити процес їхнього повернення.