Останнім акордом так званої "денацифікації" в Україні повинен стати суд над бійцями полку "Азов".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформації безпеки.

За даними урядової організації, Росія планує завершити свою “спецоперацію з денацифікації” в Україні фейковим судом над бійцями українського полку “Азов”. Більше того, ватажок невизнаної “ДНР” Денис Пушилін заявив, що українських захисників очікує “міжнародний трибунал”.

“Так звані “Л/ДНР” на даний час визнали лише Росія і такі ж ніким не визнані Південна Осетія та Абхазія. Що Пушилін називає “міжнародним трибуналом”, не зрозуміло навіть самій Росії”, – зауважили в організації.

Водночас підготовка до суду над “азовцями” триває, і окупанти можуть використати у ролі “свідків та жертв” українців, яких насильно вивезли до Росії.

“Зараз у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде “свідчити” і “зізнаватись”. Не важко уявити, за яких обставин ці “свідчення” з’являтимуться”. – наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.