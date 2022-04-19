РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

Згідно зі здобутими воєнною розвідкою України документами, першу танкову армію Росії готували до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі РФ розробила план вторгнення та придушення народних протестів

Привід — начебто щоб уникнути втягування Росії “в Європейському континентальному районі в регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході”.

Також одним із доказів підготовки Росії до військової агресії є “Легенда до задуму на перегрупування з’єднань військових частин першої танкової армії в район виконання завдання”.