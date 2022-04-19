Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі РФ розробила план вторгнення та придушення народних протестів

Привід — начебто щоб уникнути втягування Росії “в Європейському континентальному районі в регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході”.

Також одним із доказів підготовки Росії до військової агресії є “Легенда до задуму на перегрупування з’єднань військових частин першої танкової армії в район виконання завдання”.

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

  • РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР

РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР // 13 фото