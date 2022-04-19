Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі РФ розробила план вторгнення та придушення народних протестів
Привід — начебто щоб уникнути втягування Росії “в Європейському континентальному районі в регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході”.
Також одним із доказів підготовки Росії до військової агресії є “Легенда до задуму на перегрупування з’єднань військових частин першої танкової армії в район виконання завдання”.
РФ планувала вторгнення в Білорусь — ГУР // 13 фото
- Нагадаємо, цьому передувало те, що у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня 2020 року, після виборів президента, пройшли масові протести.
- У середу, 23 вересня 2020 року, в Мінську (Білорусь) у закритому режимі пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка – шоста за рахунком.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська після таємної інавгурації Олександра Лукашенка записала відеозвернення і заявила, що вона — єдиний лідер білоруського народу.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою. Протягом 2020 та 2021 року на теренах країни активізували репресії та політичні переслідування.
- Вже у 2022 році російська війська посилювали свій наступ на Сході України завдяки військовій техніці, яку посилали з Білорусі. Постачання спрямовували до місць поблизу Харкова та Сєверодонецька.
- На польсько-білоруському кордоні сотні вантажівок утворили затор. Транспортні засоби вишукувалися у чергу близько 80 кілометрів через накладені санкції Євросоюзу.