Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що найактивніше такі заходи проводяться у Луганській області.

“З цією метою уряд Росії ініціював масштабне переселення з віддалених регіонів РФ значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення”, – зазначила Маляр.

Окупаційні адміністрації сприяють такому переселенню. Так звані “представники влади” розміщують росіян, займаються працевлаштуванням, наданням пільгових кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу.

Водночас місцевих жителів росіяни під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії. Насамперед тих, кого вони підозрюють у дотриманні проукраїнських позицій.

Маляр пояснила, що у такий спосіб росіяни мають на меті знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих територіях.