Після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року, Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму і посилювати свої військові угруповання.

Про це заявив представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє проєкт української служби “Радіо Свобода” Крим.Реалії.

За його словами, військове керівництво РФ завозило на територію Криму відремонтовану техніку – найчастіше приховано.

“Постійна присутність російської військової угрупування на території Криму – це Чорноморський флот і все, що було пов’язано з його діяльністю, саме це було загрозою. Тому що в будь-який момент це угруповання могло почати більш широкомасштабні дії проти нашої держави”, – говорить Скібіцький.

Військові експерти нагадують, що саме в 2010 році, під час президентства в Україні Віктора Януковича, була переписана військова доктрина, згідно з якою “Росія вже не загрожує Україні”.

Колишній перший заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗС України генерал-майор Віктор Назаров переконаний, що саме тоді і почалися “руйнівні процеси для ЗСУ”.

Також 21 квітня 2010 року Україна і Росія (президентом тоді був Дмитро Медведєв) ратифікували Харківські угоди, які продовжили російська військова присутність в Криму. Україна при цьому отримала знижку на газ 30%.

Ряд українських і західних експертів вважають, що Харківські угоди допомогли Росії окупувати Крим у 2014 році.