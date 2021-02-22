Про це заявив представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє проєкт української служби “Радіо Свобода” Крим.Реалії.
За його словами, військове керівництво РФ завозило на територію Криму відремонтовану техніку – найчастіше приховано.
“Постійна присутність російської військової угрупування на території Криму – це Чорноморський флот і все, що було пов’язано з його діяльністю, саме це було загрозою. Тому що в будь-який момент це угруповання могло почати більш широкомасштабні дії проти нашої держави”, – говорить Скібіцький.
Військові експерти нагадують, що саме в 2010 році, під час президентства в Україні Віктора Януковича, була переписана військова доктрина, згідно з якою “Росія вже не загрожує Україні”.
Колишній перший заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗС України генерал-майор Віктор Назаров переконаний, що саме тоді і почалися “руйнівні процеси для ЗСУ”.
Також 21 квітня 2010 року Україна і Росія (президентом тоді був Дмитро Медведєв) ратифікували Харківські угоди, які продовжили російська військова присутність в Криму. Україна при цьому отримала знижку на газ 30%.
Ряд українських і західних експертів вважають, що Харківські угоди допомогли Росії окупувати Крим у 2014 році.
- Раніше у Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України заявили, що фіксують нові військові об’єкти, які з’являються в Криму з початку окупації півострову Російською Федерацією.