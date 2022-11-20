РФ почала психологічну спецоперацію: підбурюють виходити на протести через відключення електроенергії

Про це повідомляє “Детектор медіа”.
Як пише Telegram-канал “Політ технолога+”, російські канали поширюють картинки та заклики (перекладені українською) проти влади, зокрема президента Зеленського, звинувачуючи у “відключені світла”. Окремі з них публікують інструкції, як діяти, аби спровокувати масові протести проти влади.
У виданні наголошують, що гасла, які поширюють, часто римовані, та підбурюють до спротиву. Основний посил — “українська влада винна в тому, що в людей немає електроенергії”.
Появу дезінформаційних повідомлень раніше також зауважили в “Укренерго”. У засобах масової інформації та соцмережах поширюється інформація, що нібито Україна експортує надлишкову електроенергію до країн ЄС, — зазначили на підприємстві.
“Це абсолютна брехня і свідома дезінформація. Мета поширювачів – збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом”, – наголосили в “Укренерго”.
Варто нагадати, що Україна зупинила експорт електроенергії у Європу ще 11 жовтня, наступного дня після першого масованого ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі України. Відповідне рішення опубліковано Міненерго.
“До 10 жовтня Україна справді експортувала електроенергію в ЄС, чим заробляла для держави відчутні кошти. Після масованої ракетної атаки 10 жовтня експорт припинений і не здійснюється”, – наголосив в “Укренерго”.
Цю інформацію можна перевірити у європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E.
Окрім цього, дані про відсутність експорту з України можна подивитись по кожній окремій європейській країні, з якими межує Україна.
Щобільше, намагаючись реанімувати старий пропагандистський меседж про “сорти українців”, та підсилити напругу в суспільстві, в будинкових чатах, зокрема одеських, невідомі користувачі поширюють повідомлення, що Одеса зараз без світла через те, що електроенергію спрямовують в західні області України, звернув увагу речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він наголосив, що зараз чітко простежується робота інформаційно-психологічних спецоперацій РФ, що вже підтверджено фактами.
“Наприклад, у будинкових чатиках з’являються невідомі люди, які починають підштовхувати мешканців до протиправних дій. Я дуже вдячний тим людям, які направляють свої звернення до чат-боту. І ремонтні бригади одеських електромереж до вас виїжджають. А ось інше — чітко простежується робота російських ІПСО. Судячи з атаки ботів, судячи з закликів”, — заявив Братчук.
Зазначимо, що 18 та 19 листопада в Одесі відбулася малочисельна акція протесту проти вимушених відключень енергопостачання. Десяток осіб, заважаючи транспорту, ходили пішоходними переходами. У виданні зауважили, що на одному з відео чутно, як одна жінка кричить: “ХХ сторіччя, а ми четверту добу без світла”.
СБУ провела роз’яснювальну роботу з тими, хто поширював заклики до протестів, раніше зазначив Братчук. Наразі ситуація в Одесі контрольована, і місто повертається до відключення світла за графіком.
- 15 листопада відбулась найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Найскладніша ситуація на заході України, а також у центральному і північно-східних регіонах.
- Відповідно до репрезентативного опитування Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), у Німеччині за минулі місяці значно зросли показники підтримки російських конспірологічних наративів про війну РФ проти України. Близько 18% погодилися із твердженням, що російський президент Путін “бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки в закуліссі”, тоді як попередній результат становив 12%.
- Зазнаючи поразки на полі бою, росіяни почали активніше використовувати медіаполе як додатковий фронт боротьби. Ворог намагається створити потрібну йому емоційну ситуацію в українському суспільстві.
- Деякі відомі іноземні медіа використовують некоректну термінологію щодо висвітлення псевдореферендумів, які РФ організувала на тимчасово окупованих нею територіях України. Зокрема, міжнародні медіа навіть не використовують лапок, називаючи фіктивний виборчий процес референдумом або голосуванням. Серед таких – Associated Press, AlJazeera.