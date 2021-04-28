РФ почала відводити війська, але тільки в окупованому Криму, – ДПСУ

Про це він сказав в інтерв’ю “РБК-Україна“.
“Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму”, – зазначив Дайнеко.
Водночас, за його словами, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.
“Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо”, – наголосив очільник ДПСУ.
Він також додав, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.