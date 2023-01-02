Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Він зауважив, що РФ починає відчувати дію західних санкцій.

Вони намагаються обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити”.

У росіян зараз в дефіциті балістичні ракети “Іскандер”, також наближаються до закінчення запаси “Калібрів”. Окрім цього, зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

Представник ГУР спрогнозував, що зараз ворог здатний максимум на два-три потужних удари з високоточного озброєння.

Водночас попри зменшення обсягів, виробництво ракет в РФ не припиняється.

Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об’єктів”, – пояснив Скібіцький.

Та все ж ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300. Також росіяни почали відчувати дефіцит РСЗВ. Насамперед мовиться про РСЗВ “Смерч”, “Ураган” і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи РФ з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. За словами Скібіцького, велику кількість вони завезли з РБ і “дуже активно” працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси.