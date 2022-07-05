У відповідь на дії Норвегії, яка перешкоджає доставці продовольства та вантажів на Шпіцберген спікер держдуми В'ячеслав Володін доручив міжнародному комітету розглянути пропозицію денонсувати договір з країною про морський кордон та співробітництво у Баренцевому морі.

Про це повідомляють росЗМІ.

За словами депутата Михайло Матвєєв, котрий порішив питання про договір, у 2010 році РФ поступилася 175 000 кв.км Баренцевого моря Норвегії, тоді договір мав зміцнити “взаємодію арктичних країн”, зазначив депутат. Та зараз Норвегія, заявив російський депутат, “перешкоджає Шпіцбергену, в поселення, направляти продовольчі вантажі”.

Денонсація договору не передбачена у документі, заявила у розмові з NRK прессекретарка Міністерства закордонних справ Норвегії Ані Хаавардсдаттер. Вона додала, що РФ та Норвегія мають взаємний інтерес у збереженні угоди.

Через санкції, введені після російського вторгнення в Україну, Норвегія відмовилася пропускати вантаж із 20 тонн товарів для російських поселень на острів Шпіцберген через пропускний пункт “Стурскуг” на російсько-норвезькому кордоні. На острові в місті Баренцбурзі знаходяться шахти російської компанії “Арктиквугілля”, де працюють близько 500 осіб. Про закриття КПП Норвегія попереджала ще у квітні.

Довідка. Шпіцберген – єдиний населений острів норвезького архіпелагу. На острові проживає близько 3400 мешканців (із них 1500 норвежців), які мешкають переважно в адміністративному центрі норвезької провінції Свальбард — Лонг’їрі.

Більшість працює в зимовий час на вугільних шахтах компанії “Det Store Norske” за річним контрактом. Частина населення мешкає тут уже багато років. Також працює група вчених, що займається дослідженням озонової діри і місцевої флори і фауни.

Решту населення становлять дві російські громади, що розташовані у шахтарських селищах Пірамідені та Баренцбурзі. Роботи з видобутку вугілля в Пірамідені припинили у 1995 році. Відносини росіян і норвежців цілком добросусідські.