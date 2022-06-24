В російській Держдумі закликали завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку висловив заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін. Причина — постачання Україні новітньої західної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Швиткін зазначив, що цими діями “колективний Захід” наближає третю світову війну, тому Росія має поширити агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України.

“Не просто знищувати інфраструктуру, а головний центр прийняття рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції ДНР та ЛНР”, – сказав депутат.

Розвідники стверджують, що ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. В ГУР вважають, що вкотре актуалізується питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною.