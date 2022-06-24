Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.
Швиткін зазначив, що цими діями “колективний Захід” наближає третю світову війну, тому Росія має поширити агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України.
“Не просто знищувати інфраструктуру, а головний центр прийняття рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції ДНР та ЛНР”, – сказав депутат.
Розвідники стверджують, що ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. В ГУР вважають, що вкотре актуалізується питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські артилерійські ракетні системи HIMARS вже знаходяться на території України.
- Водночас Сполучені Штати Америки перестали продавати Україні дрони MQ-1C Grey Eagle. США побоюються, що ударна техніка може потрапити до російської сторони.
- Проте Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що не можна зупинятися у підтримці України – світ повинен допомагати їй чинити опір агресору, навіть якщо це триватиме роками.