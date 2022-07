Про це повідомило видання Deutsche Welle.

На швейцарському сайті опублікували матеріал 25 червня. Його присвятили мемам, які пов’язані з російсько-українською війною. Серед ілюстрацій було зображення Путіна з клоунським носом, де його обличчя розмальоване веселкою. На іншій світлині російський президент зображений в його робочому кабінеті, коли він сидить на унітазі, схопившись руками за стіл.

Після цього посольство РФ у Швейцарії заявило про намір подати до суду на Neue Zurcher Zeitung. Російське видання “Медуза” додало зі слів посольства, що їх обурив супровід статті “карикатурою російського лідера, що знаходиться за межею розумного розуміння, з відсиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та військових злочинців”.

