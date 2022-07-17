Про це повідомило видання Deutsche Welle.
На швейцарському сайті опублікували матеріал 25 червня. Його присвятили мемам, які пов’язані з російсько-українською війною. Серед ілюстрацій було зображення Путіна з клоунським носом, де його обличчя розмальоване веселкою. На іншій світлині російський президент зображений в його робочому кабінеті, коли він сидить на унітазі, схопившись руками за стіл.
#Putin en su trono#putinmemes #putinmeme #putingenocida #ucrania pic.twitter.com/lHJjVJU04D
— Franklin Díaz 🇺🇦 🇪🇦 💙💛 (@franklindiazl) April 25, 2022
Після цього посольство РФ у Швейцарії заявило про намір подати до суду на Neue Zurcher Zeitung. Російське видання “Медуза” додало зі слів посольства, що їх обурив супровід статті “карикатурою російського лідера, що знаходиться за межею розумного розуміння, з відсиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та військових злочинців”.
I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but …🤭
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
Водночас їх обурило те, що президента України Володимира Зеленського зобразили у вигляді могутнього “капітана Америки” з супергеройських коміксів Marvel.
Keep fighting #CaptainUkraine @ZelenskyyUa #StandingWithUkraine pic.twitter.com/E8iaweELyy
— Duke of Lancaster 🏳️🌈🇪🇺✡️🔶 🇺🇦 (@theshadowboxera) March 1, 2022
- Нагадаємо, ще 1 березня у полон до українських військових потрапив Андрій Рязанцев – мешканець міста Горлівка (Донецька область), яке тимчасово окуповане росіянами. Рязанцев воював на боці РФ і став одним із перших, хто опинився у полоні ЗСУ. Коли його фото опублікували у соцмережах, користувачі одразу ж нагородили його прізвиськом “Чмоня”.