Напередодні міська влада Варшави повернула під контроль держави школу при посольстві РФ, де навчалися діти російських дипломатів. Працівникам сказали залишити будівлю протягом семи годин. У Росії вже пообіцяли "жорстку відповідь" на дії Польщі.

Про це повідомляє Sky News.

У російському МЗС заявили, що влада Польщі “увірвалась на територію школи” з метою “захопити її”.

“Ми розцінюємо цей останній ворожий акт польської влади як грубе порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та як посягання на російську дипломатичну власність у Польщі”, – заявили в міністерстві.

Більш того, у МЗС РФ вважають, що повернення школи під контроль держави “виходить за межі цивілізованих міждержавних відносин”.

“Такий не залишиться без жорсткої реакції та наслідків для польської влади та польських інтересів у Росії”, – йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет Росії пізно ввечері 29 квітня повідомив, що дасть “правову оцінку” діям мерії Варшави.

Відповідаючи на запитання про інцидент, речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна сказав Reuters, що будівля школи посольства належить польській державі. За його словами, у РФ є право заперечувати щодо рішення, однак дії Польщі – у межах закону.

“Наша думка, підтверджена судами, полягає в тому, що це майно належить польській державі і було незаконно заволоділо Росією”, – сказав він.