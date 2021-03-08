Онлайн-платформи, якими керує російська розвідка, поширюють дезінформацію про дві вакцини проти коронавірусу, що використовуються в США.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника Держдепартаменту США.

Центр глобального взаємодії (Global Engagement Center) Держдепартаменту виявив три російських агентства – News Front, New Eastern Outlook і Oriental Review, – які поширюють не тільки дезінформацію про коронавіруси, а й про “міжнародних організаціях, військових конфліктах, протестах, і будь-яких викликають розбіжності питаннях , які можна експлуатувати “.

“Всі ці сайти розрізняються по охопленню, тону і аудиторії, але всі вони поширюють російську пропаганду і дезінформацію. Встановлення Держдепартаментом зв’язку між цими сайтами і російською розвідкою є результатом спільного міжвідомчого звіту”, – сказав представник Global Engagement Center.

Видання The Wall Street Journal першим повідомило про дезінформацію.

Кампанія по дезінформації проводиться в той час, коли США і інші країни прагнуть вакцинувати якомога більше людей за допомогою трьох вакцин, розроблених в рекордно короткі терміни виробниками ліків Pfizer/BioNTech, Moderna and Johnson and Johnson. В останні місяці офіційні особи США працюють над підвищенням довіри до вакцин, оскільки дослідження показали, що деякі люди все ще не наважуються робити щеплення.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію The Wall Street Journal, що спецслужби РФ займаються кампанією з дезінформації. “Це дурниця. Російські спецслужби не мають ніякого відношення до критики вакцин”, – заявив Дмитро Пєсков.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що “російські державні ЗМІ і акаунти уряду Росії в Twitter зробили відкриті спроби висловити стурбованість з приводу вартості і безпеки вакцини Pfizer, що, на думку експертів, є спробою просувати продаж російської вакцини” Супутник V “.

“Упор на очорнення Pfizer, ймовірно, пов’язаний з її статусом першої вакцини, крім” Супутник V “, що отримала масове застосування, що призводить до потенційної загрози домінуванню” Супутник V “на ринку”, – говориться в звіті Альянсу за забезпечення демократії.

Наприклад, канал дезінформації News Front написав, що “у людини, яка отримала вакцини Pfizer або Moderna Inc., може розвинутися параліч Белла”. Це стан, при якому паралізовані лицьові м’язи.