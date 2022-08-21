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РФ поширює фейк про причетність України до смерті Дугіни, аби запустити загальну мобілізацію — Подоляк

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, Росія навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар'ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.

Неділя, 21 серпня 2022, 14:41
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Про це він повідомив в інформаційній програмі “Вікна-новини”.

За словами радника, Україна не причетна до підриву авто Дар’ї. Також Подоляк припустив, що різні політичні угруповання в Росії, ймовірно, воюють між собою за “перерозподіл ідеологічного простору”.

У Росії продовжується так звана “прихована мобілізація” і тепер окупанти відправляють воювати проти України випускників військових училищ. Зокрема у РФ проводиться активна агітаційна кампанія та направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ. Також влада Ленінградської області РФ направила на державні підприємства розпорядження про відправлення чоловіків віком від 18 до 60 років на “військову перепідготовку”.

Про смерть Дар’ї Дугіної стало відомо увечері 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини. Трагедія сталася в районі селища Великі Вяземи. За інформацією деяких ЗМІ, сам Дугін їхав в автомобілі позаду та став свідком смерті родички.

Про те, що внаслідок вибуху загинула донька, заявив ще один російський пропагандист Микола Старіков, головна редакторка Russia Today Маргарита Сімоньян, а також так званий ватажок “ДНР” Денис Пушилін: “Терористи українського режиму, намагаючись ліквідувати Олександра Дугіна, підірвали його дочку…В автомобілі”, — написав Пушилін.

Теги: війна, Дар'я Дугіна, загальна мобілізація, Мобілізація в РФ, російська агресія, російсько-українська війна

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