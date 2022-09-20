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РФ поспішає провести «референдуми» у відповідь на українські здобутки на полі бою — Салліван

Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що відповідно до результатів спостережень американської розвідки, президент РФ Володимир Путін готується провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України та потенційно оголосити мобілізацію.

Вівторок, 20 вересня 2022, 21:16
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Про це Салліван повідомив на брифінгу 20 вересня.

За його словами, РФ, схоже, втілює плани провести фейкові референдуми у регіонах України, які контролює, і навіть у тих, які вона наразі не контролює, “прямо порушуючи український суверенітет”.

Вашингтон не визнає результати такого голосування в підконтрольних росіянам частинах України. Салліван зауважив, що РФ намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ.

Окрім цього, він зауважив, що Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи, що також показує невдачі російських військ в Україні. Так, лідер Кремля може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його неспровокованій війні в Україні, частково, тому що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, аби “кинути” на їх у бойові дії.

Салліван пояснив, що такі кроки не є діями впевненої країни, це не сильні заходи, а зовсім навпаки. Він запевнив, що США спільно з союзниками та партнерами в міжнародній спільноті, протистоятимуть цим спробам РФ та твердо підтримуватимуть Україну та український народ.

“Парламент” невизнаної “Луганської Народної Республіки” проголосував за проведення референдуму про приєднання до РФ. “Закон” вже підписав так званий “голова” псевдореспубліки Леонід Пасічник.

Теги: "референдуми" на окупованих територіях, Салліван, США, ДНР, ЛНР

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