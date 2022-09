РФ поспішає провести «референдуми» у відповідь на українські здобутки на полі бою — Салліван

Про це Салліван повідомив на брифінгу 20 вересня.

За його словами, РФ, схоже, втілює плани провести фейкові референдуми у регіонах України, які контролює, і навіть у тих, які вона наразі не контролює, “прямо порушуючи український суверенітет”.

Вашингтон не визнає результати такого голосування в підконтрольних росіянам частинах України. Салліван зауважив, що РФ намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ.

Окрім цього, він зауважив, що Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи, що також показує невдачі російських військ в Україні. Так, лідер Кремля може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його неспровокованій війні в Україні, частково, тому що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, аби “кинути” на їх у бойові дії.

Салліван пояснив, що такі кроки не є діями впевненої країни, це не сильні заходи, а зовсім навпаки. Він запевнив, що США спільно з союзниками та партнерами в міжнародній спільноті, протистоятимуть цим спробам РФ та твердо підтримуватимуть Україну та український народ.

