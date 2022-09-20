РФ поспішає провести «референдуми» у відповідь на українські здобутки на полі бою — Салліван

Про це Салліван повідомив на брифінгу 20 вересня.
За його словами, РФ, схоже, втілює плани провести фейкові референдуми у регіонах України, які контролює, і навіть у тих, які вона наразі не контролює, “прямо порушуючи український суверенітет”.
Вашингтон не визнає результати такого голосування в підконтрольних росіянам частинах України. Салліван зауважив, що РФ намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ.
Окрім цього, він зауважив, що Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи, що також показує невдачі російських військ в Україні. Так, лідер Кремля може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його неспровокованій війні в Україні, частково, тому що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, аби “кинути” на їх у бойові дії.
Салліван пояснив, що такі кроки не є діями впевненої країни, це не сильні заходи, а зовсім навпаки. Він запевнив, що США спільно з союзниками та партнерами в міжнародній спільноті, протистоятимуть цим спробам РФ та твердо підтримуватимуть Україну та український народ.
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— The White House (@WhiteHouse) September 20, 2022
“Парламент” невизнаної “Луганської Народної Республіки” проголосував за проведення референдуму про приєднання до РФ. “Закон” вже підписав так званий “голова” псевдореспубліки Леонід Пасічник.
- 19 вересня ставленики РФ заговорили про необхідність термінового “референдуму” про приєднання Луганської й Донецької областей до РФ. В Інституті вивчення війни вважають, що терміновий “референдум” знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.
- Якщо в РФ оголосять загальну мобілізацію, це завдасть удару по режиму Володимира Путіна й означатиме, що так звана “спеціальна операція” не досягла жодного результату.
- У тимчасово окупованому Маріуполі та Мангуському районі російські загарбники протягом вересня планують провести мобілізацію.
- На тимчасово окупованих територіях України росіяни примусово “мобілізують” місцевих мешканців, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхньому місці ставлять жінок та пенсіонерів з РФ.
- У міністерстві оборони США підтвердили, що приватна військова компанія Вагнера вербує російських в’язнів, аби поповнити ряди свого війська задля війни проти України.