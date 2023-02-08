Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що новий наступ росіян розпочнеться у Донецькій області. Однак, на думку експертів, окупанти хочуть розпочати його у нереалістичні терміни та, ймовірно, без достатньої бойової потужності.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики прокоментували дані від розвідки Великої Британії, яка напередодні у своєму звіті повідомила, що РФ з січня намагалася розпочати велику наступальну операцію, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької області, але змогла отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень.

У британському відомстві такі повільні темпи пояснили нестачею боєзапасів у Росії та браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Також британські розвідники зауважили, що війська РФ наряд чи наростять силу найближчими тижнями, щоб суттєво вплинути на результат війни, адже російське командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

Експерти зауважили, що давали подібні прогнози ще 28 січня. Тоді в ISW повідомляли, що російське керівництво, можливо, знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо російських військових можливостей і, ймовірно, не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

Водночас в російському інформаційному просторі продовжують висловлювати занепокоєння щодо нового російського наступу. Один відомий мілблогер попередив, що російські сили не повинні потрапити в пастку, намагаючись розпочати численні наступальні операції, як це було навесні 2022 року, а натомість зосередитися на поступовому просуванні, яке призведе до великих втрат серед українських сил.

Мілблогер додав, що російському військовому командуванню слід поставити на перше місце втомлення українських сил і зрив їх матеріально-технічного забезпечення, а не фронтальний штурм.

Інший мілблогер заявив, що Росії все ще потрібно створити сили прориву та відмовитися від своєї нинішньої тактики запуску невеликих локалізованих наступальних дій, які марнують наступ РФ на “захоплення полів”.