Росія поставила бойовикам самопроголошених республік "ЛНР" і "ДНР" партію озброєння — у тому числі великокаліберні снайперські гвинтівки.

Про це повідомляється у зведенні Міноборони про обстановку в зоні ООС.

Так, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує посилювати бойові можливості з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

“Минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи. Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території чинних промислових об’єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків.